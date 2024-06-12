Представитель «СКА Арены»: мы сумеем устранить последствия пожара до старта сезона КХЛ

Пресс-служба «СКА Арены» рассказала о проведении работ по устранению последствий пожара на стадионе. Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки. Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадали поверхность арены, часть трибуны и видеобортики.

«Работы по устранению последствий пожара, замене и настройке пострадавшего оборудования идут в плановом режиме для того, чтобы обеспечить готовность объекта к новому хоккейному сезону. Мы приложим для этого все усилия, чтобы последствия, которые привели к пожару, были устранены в кратчайшие сроки. Естественно, мы заинтересованы сами в этом, сомнений в том, что мы успеем это устранить, у нас нет», — цитирует пресс-службу арены ТАСС.

Ранее пресс-служба «СКА Арены» ответила на вопрос, планирует ли СКА играть на стадионе в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.