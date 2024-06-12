Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Даниил Исаев продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/2026

Голкипер Даниил Исаев продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/2026
Комментарии

Голкипер Даниил Исаев продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Исаев получил приз лучшему голкиперу.

Исаев провёл в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85. 21-летний Набоков провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл серию магнитогорскому «Металлургу» с сухим счётом 0-4.

Самый быстрый гол в истории Континентальной хоккейной лиги

Материалы по теме
«Локомотив» заключил новый контракт с Максимом Шалуновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android