Голкипер Даниил Исаев продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Исаев получил приз лучшему голкиперу.

Исаев провёл в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85. 21-летний Набоков провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл серию магнитогорскому «Металлургу» с сухим счётом 0-4.

Самый быстрый гол в истории Континентальной хоккейной лиги