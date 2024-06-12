The Athletic: контракт Чинахова — лучший в «Коламбусе» в сезоне-2023/2024

Журналист Харман Даял в статье на североамериканском портале The Athletic заявил, что контракт российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова — лучший в команде в сезоне-2023/2024.

«Прошлым летом «Коламбус» подписал с Егором Чинаховым однолетний контракт. Быстрый 23-летний снайпер ответил на это отличным результатом, забив 16 голов и набрав 29 очков в 53 играх. Прогресс Чинахова был одним из немногих ярких моментов для «Блю Джекетс» в сезоне, даже несмотря на то что он пропустил время из-за травмы», — сказано в статье.

Напомним, однолетнее соглашение Чинахова с «Коламбусом» с кэпхитом $ 800 тыс. истекает нынешним летом. 23-летний нападающий Чинахов в минувшей регулярке провёл 53 встречи, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 29 баллов.