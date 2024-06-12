Канадский форвард «Нефтехимика» считает главной звездой НХЛ Гретцки, а не Овечкина

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди объяснил, почему считает главной легендой НХЛ Уэйна Гретцки, а не капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я должен сказать, что это Гретцки, поскольку он показывал невероятную игру в своё время. Я понимаю, что хоккей тогда и сейчас отличаются, но в своё время он был гораздо лучше остальных. У него больше всех голов, голевых передач и очков, а также он был потрясающим атлетом. Но если Овечкин побьёт его рекорд, то мы сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим в истории», — сказал Ди в интервью «Советскому спорту».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.