ESPN: Стивен Стэмкос с большой долей вероятности останется в «Тампе»

Североамериканский портал ESPN со ссылкой на руководителей и агентов Национальной хоккейной лиги сообщает, что нападающий Стивен Стэмкос с большой долей вероятности останется в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я думаю, что Стэмкос, возможно, ещё будет рассматривать варианты, но подозреваю, что он останется в «Тампе». Вместо того чтобы дать ему высокий кэпхит, возможно, ему дадут дополнительный год», — заявил один из агентов НХЛ.

«Он может протестировать рынок, посмотреть, что там есть, понимая, какие цифры ожидает. Однако, я думаю, он останется в «Тампе». Там есть лояльность и хорошие налоги. Но никогда не знаешь наверняка», — сказал другой агент в интервью изданию.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса с «Тампой» истекает нынешним летом, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении. Всего в НХЛ Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов.