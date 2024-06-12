Светлаков ответил на слухи о том, что он не хотел ехать в команду к Игорю Никитину

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков ответил на слухи о том, что он не хотел ехать в команду к главному тренеру Игорю Никитину.

– В СМИ была информация, что ты не хочешь ехать в команду к Игорю Никитину. Это так?

– Не было такого, я уважаю Игоря Валерьевича как тренера и человека. Он очень многому меня научил, мы вместе брали кубок в составе ЦСКА. Просто на данном этапе карьеры я принял решение ехать в Челябинск, поставив перед собой совершенно новые цели и задачи, — сказал Светлаков в интервью Metaratings.ru.

Светлаков – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряный призёр чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру хоккеист провёл в системе ЦСКА. В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности «+132».