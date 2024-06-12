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Леонов — о Гатиятулине: специалист с татарской кровью, для Татарстана это вдвойне приятно

Леонов — о Гатиятулине: специалист с татарской кровью, для Татарстана это вдвойне приятно
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Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов высказался о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса».

«Пока с новым тренером я не познакомился, но, уверен, перед сезоном будет время, по отзывам моих коллег и друзей Анвар Рафаилович – компетентный специалист, тем более с татарской кровью, для нас это вдвойне приятно», — сказал Леонов в интервью «ВсёПроСпорт».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

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