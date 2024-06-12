Дементьев: сокращение раундов драфта НХЛ — плюс для всех, для игроков из России тем более

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил идею сократить количество раундов на драфте Национальной хоккейной лиги.

«Драфт нужен командам, чтобы закрепить права на лучших игроков. При наличии большего количества хоккеистов без драфта появится больше возможностей для команд, находящихся в стадии перестройки, укомплектоваться неплохими свободными агентами.

Это будет плюс для всех, а для игроков из России – тем более. Можно сказать, что для российских игроков это будет особенно хорошо», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, некоторые агенты игроков НХЛ заявили о необходимости сокращения количества раундов на драфте лиги. Ассоциация игроков НХЛ вынесет на обсуждение вопрос о сокращении количества раундов на драфте до четырёх. Возможные изменения смогут быть внесены в новое коллективное соглашение по истечении действующего в конце сезона-2025/2026.