«Все знают, как мог кричать Квартальнов». Светлаков — о работе со специалистом в ЦСКА

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.

— Дмитрий Вячеславович – очень требовательный тренер, при нём мы всегда отрабатывали от и до. Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей. Если Квартальнов видел, что ты всё делаешь по-честному и хорошо отрабатываешь, то никогда не ограничивал игровым временем. Дисциплина под его руководством очень помогала.

– Дмитрий Вячеславович давал тебе какие-то персональные советы? Может, запомнилась какая-то его фраза?

– Это было очень давно, но Дмитрий Вячеславович всегда славился своими яркими высказываниями. Он что угодно мог сказать. Не будем говорить о том, как Квартальнов мог кричать. Думаю, об этом и так все знают (смеётся), — сказал Светлаков в интервью Metaratings.ru.

Светлаков – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряный призёр чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру хоккеист провёл в системе ЦСКА. В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности «+132».