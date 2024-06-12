Бывший агент Макдэвида: Коннор не любит, когда его считают избранным

Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям и экс-агент капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида Джефф Джексон рассказал о первой встрече с канадским суперфорвардом, когда тому было лишь 15 лет.

«Моя первая встреча с Коннором? Ему было 15 лет, он был молодым парнем, дебютировавшим в OHL в тот момент в не очень хорошей команде. Он всегда горел желанием побеждать, улучшать свою игру и посвятить этому всю свою жизнь. Он очень уважает хоккей и не хочет, чтобы ему что-то доставалось просто так. Он не любит, когда его считают избранным. Мне очень нравится такое отношение.

Скромность в сочетании с рабочей этикой – залог успеха. Он просто талантливый парень, молодой человек, который созрел во всех отношениях. Даже когда ему было 15, в нём чувствовалась зрелость. Я получил удовольствие от работы с ним, и здорово, что мы до сих пор рядом», – цитирует Джексона официальный сайт НХЛ.