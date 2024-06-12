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«Питтсбург» официально подтвердил назначение Дэвида Куинна ассистентом главного тренера

«Питтсбург» официально подтвердил назначение Дэвида Куинна ассистентом главного тренера
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Бывший главный тренер «Сан-Хосе» и «Рейнджерс» Дэвид Куинн вошёл в тренерский штаб «Питтсбурга» в качестве одного из ассистентов Майка Салливана, сообщает пресс-служба «Пингвинз». Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас оценил данное решение.

«Дэвид Куинн обладает богатым тренерским опытом и опытом развития на самых высоких уровнях профессионального и международного хоккея. Куинн имеет большой опыт помощи элитным защитникам полностью раскрыть свой потенциал, и мы с нетерпением ждём того влияния, которое он сможет оказать на нашу защиту и всю нашу программу. Опыт, характер, энергия и энтузиазм тренера Куинна делают его идеальным кандидатом для тренерского штаба тренера Салливана», — цитирует Дубаса пресс-служба клуба.

За два сезона в качестве главного тренера «Шаркс» Куинн одержал 41 победу в 166 матчах и ни разу не завершил сезон выше седьмого места в Тихоокеанском дивизионе. Прошедший регулярный сезон команда начала с 11 поражений.

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