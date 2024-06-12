Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Травмированный Александр Барков принял участие в тренировке «Флориды»

Травмированный Александр Барков принял участие в тренировке «Флориды»
Комментарии

Капитан «Флориды» Александр Барков принял участие в сегодняшней тренировке команды. Как сообщает журналист Джордж Ричардс в своей соцсети, финский форвард тренировался без ограничений в первом звене с Эваном Родригесом и Сэмом Райнхартом. По плану Барков вместе с командой сегодня вылетают в Эдмонтон.

Барков получил травму после удара в голову от нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Драйзайтль избежал дисквалификации за свой удар и примет участие в третьем матче серии. Третья игра финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».

Материалы по теме
Видео
Драйзайтль не будет дисквалифицирован за удар локтем капитана «Флориды» Баркова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android