Травмированный Александр Барков принял участие в тренировке «Флориды»

Капитан «Флориды» Александр Барков принял участие в сегодняшней тренировке команды. Как сообщает журналист Джордж Ричардс в своей соцсети, финский форвард тренировался без ограничений в первом звене с Эваном Родригесом и Сэмом Райнхартом. По плану Барков вместе с командой сегодня вылетают в Эдмонтон.

Барков получил травму после удара в голову от нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Драйзайтль избежал дисквалификации за свой удар и примет участие в третьем матче серии. Третья игра финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».