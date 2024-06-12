Скаут НХЛ считает, что защитник Силаев может побороться за первый номер драфта НХЛ

Скаут НХЛ поделился мнением о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве. 18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ — 2024, который пройдёт 28 и 29 июня.

«Силаев — выдающийся хоккеист. У него на лбу написано, что он станет звездой. Если бы он играл в Северной Америке, он бы весь сезон бросал вызов Селебрини за звание первого номера предстоящего драфта», – цитирует скаута НХЛ, давшего комментарий на условиях анонимности, The Athletic.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Антон Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».