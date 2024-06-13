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Макдэвид рассказал, за счёт чего «Эдмонтон» может обыграть «Флориду» в финале Кубка Стэнли

Макдэвид рассказал, за счёт чего «Эдмонтон» может обыграть «Флориду» в финале Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что контратаки могут стать грозным оружием «Ойлерз» в серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой». После первых двух матчей серии «Эдмонтон» уступает со счётом 0-2.

«Они играют агрессивно, прямо в лицо, но, при такой игре возрастает вероятность ошибки, и у вас появляются шансы. Они отлично справляются с ограничением наших шансов, благодаря агрессивной игре, но в любой момент они могут ошибиться и дать нам прекрасный шанс. Мы должны быть к этому готовы. Это происходит от незначительного события до внезапного хорошего голевого шанса. Мы должны пользоваться этими шансами», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне.

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