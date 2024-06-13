Инсайдер рассказал, какие команды интересуются нападающим «Каролины» Нечасом

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что, помимо «Монреаля», интерес к форварду «Каролины Харрикейнз» Мартину Нечасу проявляют «Чикаго», «Бостон» и «Виннипег». 1 июля нападающий может стать ограниченно свободным агентом.

«К «Каролине» обращались практически все команды лиги. Они попытались сузить список реальных возможностей для потенциального обмена. Я слышал, что пять-семь команд предлагают интересные варианты для «Харрикейнз», но ни одна из них не предложила ту цену, которую они хотели бы видеть. Среди команд, которые интересовались, есть «Виннипег», «Чикаго», «Бостон» и «Монреаль», – цитирует Лебрюна TSN.

Напомним, в текущем плей-офф на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. Его команда уже завершила выступления в Кубке Стэнли, уступив в четырёх матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». После вылета из плей-офф НХЛ Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали. В сезоне-2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.