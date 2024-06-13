Инсайдер: Джон Купер возглавит сборную Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер возглавит сборную Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026. Ранее специалиста заметили на чемпионате мира по хоккею в Чехии в прошлом месяце.

«Насколько я понимаю, двукратный чемпион Кубка Стэнли, тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг», как ожидается, будет назначен главным тренером сборной Канады не только на Турнире четырёх наций в феврале следующего года, но и на Олимпийских играх в Милане в 2026 году. Ожидается, что официальное объявление будет сделано после финала Кубка Стэнли.

Купер должен был тренировать сборную Канады на зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае, но из-за COVID-19 не смог этого сделать», — цитирует Лебрюна The Athletic.