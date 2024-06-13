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Антон Силаев рассказал, что Ларионов сравнил его с Никласом Лидстрёмом

Антон Силаев рассказал, что Ларионов сравнил его с Никласом Лидстрёмом
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал, что главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов сравнил его с легендарным шведским защитником Никласом Лидстрёмом.

«Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему защитника Зала славы «Ред Уингз» Никласа Лидстрёма. Мой тренер даже прислал мне ссылки, чтобы посмотреть игру Лидстрёма, и это было очень интересно. Теперь я понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого игрока, что может только помочь вам стать лучшим игроком.

Я ценю терпение Ларионова, когда допускаются ошибки. Он всегда вежливо объяснял, что не так и как это нужно делать. В сезоне был момент, когда я много играл и мне было очень тяжело, и Ларионов дал мне неделю отпуска. Вернувшись, я провёл хорошую игру и понял, что значит провести профессиональный сезон, много путешествуя», — цитирует Силаева пресс-служба НХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 18-летний Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».

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