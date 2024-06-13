Назаров: несмотря на санкции США, в НХЛ не забывают зарабатывать на наших вратарях

Известный тренер Андрей Назаров оценил очередной пакет санкций со стороны США и заявил, что в НХЛ зарабатывают огромные деньги в том числе на игре российских хоккеистов.

«Несмотря на очередной пакет антироссийских санкций со стороны Америки, в НХЛ — главной хоккейной лиге мира, — не забывают зарабатывать на российской вратарской школе сумасшедшие деньги. Бобровский, Василевский, Шестёркин, Сорокин, Федотов, — эти люди делают кассу США и местному хоккею. Призываю всех не спать сегодняшней ночью и поболеть за Сергея Бобровского — нашего великого вратаря, который поставил на уши всю лигу и весь мир, продемонстрировав высочайший класс», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.