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Российский функционер назвал команду, которая может удивить в новом сезоне КХЛ

Российский функционер назвал команду, которая может удивить в новом сезоне КХЛ
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов заявил, что хабаровский «Амур» может удивить болельщиков в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Какая команда будет тёмной лошадкой в новом сезоне КХЛ? У меня есть ощущение, что Хабаровск может погреметь. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать. Сезон, конечно, быстро всё поставит на свои места, но я прогнозирую, что «Амур» войдёт в четвёрку лучших команд КХЛ по итогу. Команда летающая, но с новым календарём будет больше дней на отдых, и это как раз может дать им дополнительные возможности на восстановление», — сказал Бахмутов в интервью Legalbet.

В прошлом сезоне «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил будущему чемпиону «Металлургу» в серии из шести матчей.

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