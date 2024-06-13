Директор европейской службы скаутов НХЛ оценил игровые качества Силаева

Директор европейской службы скаутов НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен оценил игровые качества российского защитника Антона Силаева, который в скором времени примет участие в драфте лиги.

«Нечасто встретишь защитника с такими габаритами, способного двигаться так же плавно и активно, как он. Кажется, он всегда начеку и способен быстро передавать шайбу нападающим. Он умеет держать шайбу, у него хороший бросок. Его личные навыки ещё немного сыроваты, но его потолок высок. Он выглядел очень собранным в КХЛ. Сейчас кажется, что Силаев готов играть в НХЛ почти сразу», — приводит слова Вуоринена сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Антон Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».