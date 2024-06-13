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Канарейкин: Бобровский переигрывает «Эдмонтон», но сдерживать мощную атаку будет сложно

Канарейкин: Бобровский переигрывает «Эдмонтон», но сдерживать мощную атаку будет сложно
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от третьей игры финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмомтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (0-2).

«Третий матч имеет важное значение для «Эдмонтона». Переезд на домашнюю арену, возможность сделать счёт 1-2, раскрыть серию. Команда будет супермотивированной и злой. У «Ойлерз» должен быть порыв с самого начала, а «Флориде» предстоит сдержать этот натиск. Не думаю, что задержка рейса на три часа сильно скажется на игре «Флориды».

Пока основной вклад в лидерство «Пантерз» внёс Бобровский. Он переигрывает атаку «Эдмонтона», ликвидирует опасные моменты в начале игры, в периоды, когда соперник перехватывает инициативу. Но сдерживать мощное нападение «Эдмонтона» на протяжении всей серии будет сложно», – сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1.

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