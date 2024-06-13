Трёхкратный чемпион мира ответил, станет ли отъезд Гусева в НХЛ потерей для КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о перспективах нападающего Никиты Гусева вновь сыграть в Национальной хоккейной лиге.

— Есть ли у Гусева шансы получить предложение из НХЛ в свои 31?

— А почему нет? Никита уже был за океаном, он знаком с требованиями, поэтому, наверное, и хочет снова туда. Думаю, Гусев что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять этот вызов.

— Станет ли отъезд Гусева в НХЛ потерей для КХЛ?

— Я бы не сказал, что это будет потерей, потому что мне кажется, что для российских болельщиков только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях. В какой-то степени, конечно, можно сказать, что отъезд Гусева — потеря. Но, с другой стороны, хорошо, что у ребят из КХЛ есть возможность уезжать и проявлять себя в НХЛ, — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Всего за бело-голубых Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.