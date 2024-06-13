Коньков: очень важно тренерам найти подход к Радулову, потому что это непростой игрок

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о приходе в «Локомотив» нападающего Александра Радулова.

«Он не просто лидер, не просто игрок, который может сделать момент из ничего и реализовать его, но ещё и способен внутри команды повести за собой коллектив, настроить в раздевалке молодёжь.

Понятно, что у всех могут быть спады, но общий класс у Радулова остаётся. Очень важно тренерам найти подход к нему, потому что это непростой игрок, это человек со своим характером. Надо совместно с руководством интегрировать его в команду так, чтобы он приносил пользу. Думаю, что Радулов, несмотря на все свои регалии, ещё голоден до больших побед. И сделает всё для успеха», — сказал Коньков в интервью «Известиям».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».