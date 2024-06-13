Экс-форвард системы «Тампы» Усов рассказал о своих целях в минском «Динамо»

22-летний нападающий минского «Динамо» Илья Усов рассказал о своём возвращении в белорусский клуб и о целях на сезон.

— Рад вернуться в минское «Динамо». Уверен, впереди яркий и насыщенный сезон. Пока все мысли о том, как к нему оптимально подготовиться.

— Читал комментарии после новости о возвращении в «Динамо»?

— Нет, но слышал от друзей, что было много положительных эмоций от болельщиков. Хотя писали разное. Но так всегда бывает. Здорово, что люди помнят мою игру за «Динамо» и рады моему возвращению. Болельщики играют очень большую роль в Минске. С нетерпением жду, когда снова буду ощущать атмосферу «Минск-Арены».

— Какие цели ставишь перед собой?

— Задача у меня одна — делать всё, чтоб команда побеждала. Хочу развиваться, вернуть свою игру, показывать тот хоккей, который будет приносить пользу коллективу, — приводит слова Усова пресс-служба минского клуба.

Напомним, в конце мая «Тампа-Бэй Лайтнинг» выставила хоккеиста на безусловный драфт отказов. Илья подписал трёхлетний контракт новичка с «Тампой» в 2022 году, но так и не дебютировал в НХЛ. В составе клуба «Сиракьюз Кранч» в АХЛ он провёл два сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков.

Отметим, что Усов уже выступал за минчан с 2020 по 2022 год. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Илья провёл 105 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «-3».