Генменеджер «Вашингтона» высказался о покупке сайта CapFriendly

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал покупку клубом известного интернет-ресурса CapFriendly, предоставляющего подробную информацию о контрактах игроков Национальной хоккейной лиги.

«Этот стратегический шаг предоставит нашей организации возможность обрабатывать, представлять и анализировать как наши внутренние данные, так и данные, предоставленные лигой. Мы ожидаем, что это приобретение значительно расширит и объединит различные подразделения нашего отдела хоккейных операций, что позволит нам усилить наш менеджмент, скаутинг, аналитику и развитие игроков», — приводит слова Маклеллана ESPN.

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.