Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Сан-Хосе»

Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что новым главным тренером «Сан-Хосе Шаркс» стал 36-летний Райан Варсофски.

Последние два сезона специалист занимал должность помощника главного тренера «акул». Также он был помощником главного тренера в национальной команде США на чемпионате мира в Чехии.

Варсофски работал главным тренером в клубах АХЛ — «Шарлотт Чекерс» и «Чикаго Вулвз».

Напомним, в конце апреля 2024 года «Сан-Хосе» уволил Дэвида Куинна с поста главного тренера. За два сезона в качестве главного тренера «Шаркс» Куинн одержал 41 победу в 166 матчах и ни разу не завершил сезон выше седьмого места в Тихоокеанском дивизионе. Прошедший регулярный сезон команда начала с 11 поражений и закончила на последнем, 16-м месте в таблице Запада.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: бывший тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн войдёт в тренерский штаб «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android