Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Сан-Хосе»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что новым главным тренером «Сан-Хосе Шаркс» стал 36-летний Райан Варсофски.

Последние два сезона специалист занимал должность помощника главного тренера «акул». Также он был помощником главного тренера в национальной команде США на чемпионате мира в Чехии.

Варсофски работал главным тренером в клубах АХЛ — «Шарлотт Чекерс» и «Чикаго Вулвз».

Напомним, в конце апреля 2024 года «Сан-Хосе» уволил Дэвида Куинна с поста главного тренера. За два сезона в качестве главного тренера «Шаркс» Куинн одержал 41 победу в 166 матчах и ни разу не завершил сезон выше седьмого места в Тихоокеанском дивизионе. Прошедший регулярный сезон команда начала с 11 поражений и закончила на последнем, 16-м месте в таблице Запада.