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В «Сан-Хосе» высказались о назначении нового главного тренера

В «Сан-Хосе» высказались о назначении нового главного тренера
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал назначение Райана Варсофски на пост главного тренера «акул».

«Мы очень рады объявить Райана 11-м главным тренером «Сан-Хосе Шаркс» в истории. Его послужной список практически на всех уровнях хоккея в качестве главного тренера и помощника тренера говорит сам за себя. Райан хорошо знает нашу команду, пользуется уважением игроков, с которыми ему предстоит работать, и будет отличным учителем для молодых игроков, которые присоединятся к нашей организации», — приводит слова Грира официальный сайт «Сан-Хосе».

Последние два сезона специалист занимал должность помощника главного тренера «акул». Также он был помощником главного тренера в национальной команде США на чемпионате мира в Чехии.

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