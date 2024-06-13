В «Сан-Хосе» высказались о назначении нового главного тренера

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал назначение Райана Варсофски на пост главного тренера «акул».

«Мы очень рады объявить Райана 11-м главным тренером «Сан-Хосе Шаркс» в истории. Его послужной список практически на всех уровнях хоккея в качестве главного тренера и помощника тренера говорит сам за себя. Райан хорошо знает нашу команду, пользуется уважением игроков, с которыми ему предстоит работать, и будет отличным учителем для молодых игроков, которые присоединятся к нашей организации», — приводит слова Грира официальный сайт «Сан-Хосе».

Последние два сезона специалист занимал должность помощника главного тренера «акул». Также он был помощником главного тренера в национальной команде США на чемпионате мира в Чехии.