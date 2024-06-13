Драйзайтль: атмосфера в Эдмонтоне будет особенной, но мы должны дать повод для этого

Один из лидеров «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался об атмосфере в канадском городе во время матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Думаю, атмосфера будет особенной. Но мы должны дать болельщикам повод для этого, верно?», — приводит слова Драйзайтля журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.