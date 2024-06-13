Экс-форвард «Сент-Луиса» Стин станет новым генеральным менеджером «блюзменов»

«Сент-Луис Блюз» объявил о переходе бывшего форварда клуба Александера Стина на пост генерального менеджера «блюзменов» с 2026 года.

В предстоящие два сезона Стин будет работать специальным помощником генерального менеджера Дага Армстронга. Сам же Армстронг продлил контракт с «Сент-Луисом» до сезона-2028/2029 и оставит за собой должность президента по хоккейным операциям клуба, которую занимает с сезона-2013/2014.

Стин провёл 12 сезонов за «блюзменов», выиграв с командой Кубок Стэнли в 2019 году.

Напомним, «Сент-Луис» продолжал борьбу за плей-офф до конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024. «Блюзмены» завершили регулярку на девятом месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги и уступили шесть очков «Вегас Голден Найтс» за второй слот в зоне уайлд-кард.