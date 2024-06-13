Канадский авиадиспетчер Эдмонтона подшутил над пилотами рейса «Флориды Пантерз», сообщает журналист Энди Слейтер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Канадский авиадиспетчер в шутку сказал пилотам рейса «Флориды», что у них заканчивается топливо и команда не сможет приземлиться в Эдмонтоне», — написал Слейтер.

Напомним, ранее стало известно, что «Флорида» из-за непогоды вылетела в Эдмонтон на три часа позже запланированного.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1. Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.