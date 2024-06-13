Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн: «Чикаго» не заинтересован в обмене Ничушкина у «Колорадо»

Лебрюн: «Чикаго» не заинтересован в обмене Ничушкина у «Колорадо»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер и журналист Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic опроверг слухи о том, что «Чикаго Блэкхоукс» хотел бы заполучить российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в результате обмена.

«Ходил слух, что «Блэкхоукс» рассматривают возможность заполучить дисквалифицированного звёздного форварда Валерия Ничушкина у «Колорадо Эвеланш». Как мне сказали, «Чикаго» не заинтересован в этом. Слишком много неизвестности и риска, на их взгляд», — написал Лебрюн.

Напомним, Валерий Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения. В Кубке Стэнли — 2024 Ничушкин сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 10 (9+1) очков.

Материалы по теме
Серавалли: «Колорадо» должен расстаться с Ничушкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android