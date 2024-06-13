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Барков и Тарасенко приняли участие в утренней тренировке «Флориды»

Барков и Тарасенко приняли участие в утренней тренировке «Флориды»
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков и российский нападающий Владимир Тарасенко приняли участие в утренней тренировке «пантер» накануне третьей игры финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Об этом сообщают североамериканские журналисты.

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Тарасенко пропускал тренировку «Флориды» перед вылетом команды в Эдмонтон. Главный тренер «Пантерз» Пол Морис сообщал, что россиянин имеет небольшое повреждение, но будет готов играть в третьем матче серии. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 7 (3+4) очков в 19 матчах.

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