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Канарейкин: попасть в шестёрку хороших команд НХЛ Гусеву будет проблематично

Канарейкин: попасть в шестёрку хороших команд НХЛ Гусеву будет проблематично
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал возможный отъезд нападающего Никиты Гусева в Национальную хоккейную лигу.

«Прошедший сезон у Гусева в КХЛ удался. Что касается его отъезда, человек был там, человек знает, что такое НХЛ. Если есть желание, пусть попробует, вторую попытку сделает ещё раз. Не знаю, на какую роль он будет претендовать. Это же тоже важно. Гусев — это игрок первых звеньев, но попасть в шестёрку хороших команд ему будет сложно, проблематично. Здесь надо соизмерять свои возможности, ему есть с чем сравнивать, он знает уровень НХЛ, поэтому, если представится какой-то шанс для Гусева, наверное, решится поехать», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Всего за московское «Динамо» Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.

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