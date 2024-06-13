«Мы — против всех». Мэттью Ткачук — об игре финала Кубка Стэнли в Эдмонтоне

Нападающий «Флориды Патерз» Мэттью Ткачук прокомментировал третий матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» в канадском городе.

«Это будет что-то вроде «Мы — против всех», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Флорида» из-за непогоды вылетела в Эдмонтон на три часа позже запланированного.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1. Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.