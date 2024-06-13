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Главный тренер «Флориды»: Барков и Тарасенко сыграют в третьем матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды»: Барков и Тарасенко сыграют в третьем матче с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис сообщил, что нападающие клуба Александр Барков и Владимир Тарасенко примут участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз». Слова специалиста приводит журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Тарасенко пропускал тренировку «Флориды» перед вылетом команды в Эдмонтон. Главный тренер «Пантерз» Пол Морис сообщал, что россиянин имеет небольшое повреждение, но будет готов играть в третьем матче серии.

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