Форвард «Флориды» прокомментировал возвращение Баркова после повреждения

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт прокомментировал возвращение капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова после повреждения во второй встрече финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я думаю, это показывает его характер и то, как он сильно хотел вернуться [в состав]», — цитирует Райнхарта журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.