28-летний защитник Чатфилд подпишет контракт с «Каролиной» на $ 9 млн

«Каролина Харрикейнз» и 28-летний американский защитник Джейлен Чатфилд подпишут контракт на $ 9 млн и сроком на три года. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, по старому соглашению хоккеист получал $ 762,5 тыс.

В нынешнем сезоне Чатфилд провёл 72 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф игрок обороны провёл 11 игр и сделал одну результативную передачу при покаателе полезности «-1».

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Каролина» остановилась во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: