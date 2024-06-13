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28-летний защитник Чатфилд подпишет контракт с «Каролиной» на $ 9 млн

28-летний защитник Чатфилд подпишет контракт с «Каролиной» на $ 9 млн
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«Каролина Харрикейнз» и 28-летний американский защитник Джейлен Чатфилд подпишут контракт на $ 9 млн и сроком на три года. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, по старому соглашению хоккеист получал $ 762,5 тыс.

В нынешнем сезоне Чатфилд провёл 72 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф игрок обороны провёл 11 игр и сделал одну результативную передачу при покаателе полезности «-1».

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Каролина» остановилась во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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