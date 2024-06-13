Голкипер системы «Нэшвилла» Аскаров вошёл в сборную проспектов АХЛ по итогам сезона

Российский вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров вошёл в сборную проспектов Американской хоккейной лиги по итогам сезона.

«Выбранный под 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года, Аскаров закончил регулярку со статисткой 30-13-1 в 44 матчах за «Милуоки» в этом сезоне. Он занял второе место в АХЛ по количеству побед и второе место по «сухим» матчам (6). Он был признан вратарём месяца АХЛ в январе и представлял «Адмиралз» на Матче звёзд АХЛ. Ярослав помог клубу завоевать титул Центрального дивизиона. 21-летний уроженец Омска также сыграл две игры за «Нэшвилл», одержав свою первую в карьере победу в НХЛ в матче с «Вашингтоном» 30 декабря», — сказано в статье.

Кроме Аскарова в символическую сборную вошли: Брандт Кларк, защитник («Онтарио Рейн»/«Лос-Анджелес Кингз»), Симон Эдвинссон, защитник («Гранд Рапидс Гриффинс»/«Детройт Ред Уингз»), Иржи Кулих, нападающий («Рочестер Американс»/«Баффало Сэйбрз»), Логан Стэнковен, нападающий («Техас Старз»/«Даллас Старз»), Шейн Райт, нападающий («Коачелла Вэлли Файрбердс»/«Сиэтл Кракен»).

Фото: THEAHL.COM