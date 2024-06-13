Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Флориды» Морис шуткой прокомментировал задержку рейса клуба в Эдмонтон

Тренер «Флориды» Морис шуткой прокомментировал задержку рейса клуба в Эдмонтон
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис шуткой прокомментировал задержку рейса клуба в Эдмонтон на третий матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с местным «Ойлерз».

«Единственное изменение заключалось в том, что все тренеры набрали семь фунтов (около трёх килограммов. — Прим. «Чемпионата»), потому что у нас было больше времени в столовой на тренировочном катке», — цитирует Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Честно говоря, это было довольно легко», — добавил нападающий Мэттью Ткачук.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1. Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Канадский авиадиспетчер Эдмонтона подшутил над пилотами рейса «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android