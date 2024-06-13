Тренер «Флориды» Морис шуткой прокомментировал задержку рейса клуба в Эдмонтон

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис шуткой прокомментировал задержку рейса клуба в Эдмонтон на третий матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с местным «Ойлерз».

«Единственное изменение заключалось в том, что все тренеры набрали семь фунтов (около трёх килограммов. — Прим. «Чемпионата»), потому что у нас было больше времени в столовой на тренировочном катке», — цитирует Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Честно говоря, это было довольно легко», — добавил нападающий Мэттью Ткачук.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1. Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе начнётся в 3:00 мск.