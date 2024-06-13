«Эдмонтон» в сезоне-2023/2024 нанял «специалиста по медитации осознанности»

Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN рассказала о работе Джорджа Мамфорда — специалиста в области Mindfulness — тренировки присутствия в настоящем моменте с помощью медитативных техник. Суть заключается в осознании ощущений, которые происходят здесь и сейчас, и фокусировке внимания только на них. Концепция родилась в 1979 году в США на стыке нейропсихологии и медитации.

Сообщается, что Мамфорд работал с чемпионскими составами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». Джордж считает, что лучший способ добиться успеха – это «жить по-настоящему» и «принимать своё величие».

«Я вижу сходство Макдэвида и Майкла Джордана. Они оба хотят быть лучшими, и они очень опытные. Они освоили всё, все основы, но они стремятся к совершенству вместе с другими. Макдэвид развивается, но у него есть и стремление быть лучше. И в этом вся суть. Ты не соревнуешься ни с чем извне. Ты соревнуешься с самим собой.

Чтобы выиграть чемпионат, нужно быть чемпионом. Так что ты должен быть им прямо сейчас», — заявил Мамфорд.

Эмили Каплан заявила, что Мамфорд в течение сезона работал с главным тренером «нефтяников» Крисом Ноблохом и лидерами клуба — Коннором Макдэвидом, Заком Хайманом.