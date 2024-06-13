Каапо Какко продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на один год

Нападающий Каапо Какко продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на один год, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Сумма соглашения составила $ 2,4 млн.

В прошедшем сезоне 23-летний Какко в регулярном сезоне провёл 61 встречу, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 финн сыграл 15 встреч, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

Напомним, в плей-офф сезона-2023/2024 НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» последовательно обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в четырёх матчах и «Каролину Харрикейнз» в серии из шести матчей. По итогам регулярки «синерубашечники» стали обладателями Президентского кубка. В финале Востока «Рейнджерс» проиграли «Флориде Пантерз (2-4).