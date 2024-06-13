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«Ванкувер» работает над обменом российского нападающего Ильи Михеева

«Ванкувер» работает над обменом российского нападающего Ильи Михеева
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«Ванкувер Кэнакс» работает над обменом российского нападающего Ильи Михеева с момента окончания плей-офф. Об этом сообщает корреспондент Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. Нынешний контракт форварда с зарплатой $ 4,75 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Серавалли сообщает, что потенциальные команды просят добавить в сделку ещё один актив. Однако «косатки» не согласны с этим, утверждая, что хоккеист проводил нынешний сезон после травмы крестообразных связок и в следующей регулярке он должен выступить лучше.

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