«Я подловил его в неудачной позиции». Драйзайтль — о своём хите на Баркове

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вновь высказался о своём силовом приёме на Александре Баркове, после которого капитан «Флориды Пантерз» получил повреждение.

«Я посмотрел на это. Думаю, мы все знаем, что я не тот хоккеист, который играет с намерением каким-либо образом травмировать кого-либо. За мной такое не значится. Я не тот игрок, который получает удовольствие от этой части игры, травмируя других игроков или что-то в этом роде. Я подловил его в неудачной позиции. Не могу не подчеркнуть: я не из тех, кто хочет играть в хоккей с желанием кого-то травмировать», — приводит слова Драйзайтля ESPN.

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом. Капитан «пантер» сможет принять участие в третьем матче финальной серии.