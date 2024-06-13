Финский форвард «Флориды» рассказал о необычном факте, который он узнал про Тарасенко

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль ответил на вопрос о том, какой факт о российском форварде «пантер» Владимире Тарасенко он узнал во время совместной игры.

«Он примерно на 4% финн (улыбается). Это был забавный факт. Я этого не знал. Он был звездой, когда мы росли. Мы много наблюдали за ним. Приятно играть вместе», — приводит слова Лунделля журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Тарасенко пропустил тренировку «Флориды» перед вылетом команды в Эдмонтон. Главный тренер «Пантерз» Пол Морис сообщал, что россиянин имеет небольшое повреждение, но будет готов играть в третьем матче серии. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 7 (3+4) очков в 19 матчах.