Двукратный обладатель КГ высказался о возможном переходе Шипачёва в минское «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал возможный переход нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в минское «Динамо».

«Шипачёв очень хорошо себя проявлял и у таких системных тренеров, как Билялетдинов, Крикунов, — это универсальный игрок. Поэтому может здорово себя проявить и у Квартальнова. Тренеры должны понимать, какие игроки к ним приходят. И важно наделить их теми полномочиями, при которых они будут справляться со своей работой самым лучшим образом. Есть определённые требования и стандарты, от которых никуда не уйдёшь. Но в то же время у всех есть индивидуальные сильные стороны, при раскрытии которых игрок может сделать гораздо больше. Если в Минске всё это сойдётся, то Шипачёв может здорово помочь команде», — сказал Коньков в интервью «Известиям».

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.