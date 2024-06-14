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«Юта» представила логотип и игровую форму на следующий сезон НХЛ

«Юта» представила логотип и игровую форму на следующий сезон НХЛ
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» показал логотип и игровую форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.

Фото: Соцсети «Юты»

Фото: Соцсети «Юты»

Фото: Соцсети «Юты»

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба, в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.
Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом, планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

В минувшем сезоне клуб базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей. Ранее сообщалось, что стоимость билетов на домашние матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290.

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