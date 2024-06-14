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Тарасенко вышел на чистое 12-е место среди россиян по матчам в Кубке Стэнли

Тарасенко вышел на чистое 12-е место среди россиян по матчам в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флорида Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4)     1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5)     1:2 Тарасенко (Луостаринен) – 29:12 (5x5)     1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5)     1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)    

На момент написания новости закончился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие форвард «пантер» Владимир Тарасенко. Для него это 117-й матч в плей-офф турнира. По этому показателю он вышел на чистое 12-е место среди россиян, обогнав Вячеслава Фетисова.

Владимир Тарасенко Подробнее

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-0 в пользу сегодняшних гостей. На пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

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