Тарасенко вышел на чистое 12-е место среди россиян по матчам в Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флорида Пантерз».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие форвард «пантер» Владимир Тарасенко. Для него это 117-й матч в плей-офф турнира. По этому показателю он вышел на чистое 12-е место среди россиян, обогнав Вячеслава Фетисова.

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-0 в пользу сегодняшних гостей. На пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

Материалы по теме Финский форвард «Флориды» рассказал о необычном факте, который он узнал про Тарасенко

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24: