Тарасенко забил гол в третьем матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флорида Пантерз».
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4) 1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5) 1:2 Тарасенко (Луостаринен) – 29:12 (5x5) 1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5) 1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу «Флориды». Одну из шайб за «Флориду» забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».
Отметим, Тарасенко забил четвёртый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Также на его счету семь результативных передач. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Тарасенко провёл 117 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 24 результативные передачи.
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