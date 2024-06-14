Тарасенко забил гол в третьем матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флорида Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу «Флориды». Одну из шайб за «Флориду» забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».

Отметим, Тарасенко забил четвёртый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Также на его счету семь результативных передач. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Тарасенко провёл 117 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 24 результативные передачи.