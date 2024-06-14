Журналист потроллил лидеров «Эдмонтона» за неудачно складывающийся финал Кубка Стэнли

Обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус иронично высказался о лидерах «Эдмонтон Ойлерз», которые пока что ничего не могут противопоставить «Флориде Пантерз» в финале нынешнего Кубка Стэнли.

«Что ж, по крайней мере, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль смогут пройти мимо раздевалки «Пантерз» после четвертой игры и узнать, каково это на самом деле выиграть Кубок Стэнли или что-то в этом роде», — написал Лазерус в социальных сетях.

Отметим, что в эти минуты «Эдмонтон» и «Флорида» проводят третий матч серии. «Пантерз» ведут в третьем периоде со счётом 4:2. В случае победы, южане выйдут вперёд в серии 3-0.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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