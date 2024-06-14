Журналист потроллил лидеров «Эдмонтона» за неудачно складывающийся финал Кубка Стэнли
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Обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус иронично высказался о лидерах «Эдмонтон Ойлерз», которые пока что ничего не могут противопоставить «Флориде Пантерз» в финале нынешнего Кубка Стэнли.
«Что ж, по крайней мере, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль смогут пройти мимо раздевалки «Пантерз» после четвертой игры и узнать, каково это на самом деле выиграть Кубок Стэнли или что-то в этом роде», — написал Лазерус в социальных сетях.
Отметим, что в эти минуты «Эдмонтон» и «Флорида» проводят третий матч серии. «Пантерз» ведут в третьем периоде со счётом 4:2. В случае победы, южане выйдут вперёд в серии 3-0.
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4) 1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5) 1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5) 1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5) 1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5) 2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5) 3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)
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