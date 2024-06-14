Александр Барков установил рекорд «Флориды» всех времён в 3-м матче финала с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

Финский нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков отметился к этой минуте голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал для 28-летнего Баркова уже восьмым в нынешнем плей-офф, в котором ему удалось набрать более одного очка. Этот результат помог ему выйти на первое место в истории франшизы по количеству матчей минимум с двумя очками в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю финн обошёл Мэттью Ткачука (7 в 2023 и 7 в 2024).

Примечательно, что Ткачук может повторить рекорд Баркова в этой же игре, если за оставшиеся минуты наберёт хотя бы одно очко.

На данный момент «Флорида» впереди в серии 2-0.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: