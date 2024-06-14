Александр Барков установил рекорд «Флориды» всех времён в 3-м матче финала с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».
На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.
Финский нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков отметился к этой минуте голом и результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал для 28-летнего Баркова уже восьмым в нынешнем плей-офф, в котором ему удалось набрать более одного очка. Этот результат помог ему выйти на первое место в истории франшизы по количеству матчей минимум с двумя очками в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю финн обошёл Мэттью Ткачука (7 в 2023 и 7 в 2024).
Примечательно, что Ткачук может повторить рекорд Баркова в этой же игре, если за оставшиеся минуты наберёт хотя бы одно очко.
На данный момент «Флорида» впереди в серии 2-0.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 14 июня 2024
-
06:12
-
05:58
-
05:48
-
05:32
-
05:02
-
04:18
-
02:43
- 13 июня 2024
-
23:47
-
23:26
-
23:10
-
22:46
-
22:33
-
22:11
-
22:02
-
21:46
-
21:30
-
21:18
-
21:03
-
20:40
-
20:27
-
20:11
-
19:49
-
19:35
-
19:22
-
19:06
-
18:48
-
18:32
-
18:15
-
18:06
-
17:47
-
17:30
-
17:13
-
16:55
-
16:46
-
16:28