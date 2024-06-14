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Александр Барков установил рекорд «Флориды» всех времён в 3-м матче финала с «Эдмонтоном»

Александр Барков установил рекорд «Флориды» всех времён в 3-м матче финала с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4)     1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5)     1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5)     1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5)     1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)     2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5)     3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)    

Финский нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков отметился к этой минуте голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал для 28-летнего Баркова уже восьмым в нынешнем плей-офф, в котором ему удалось набрать более одного очка. Этот результат помог ему выйти на первое место в истории франшизы по количеству матчей минимум с двумя очками в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю финн обошёл Мэттью Ткачука (7 в 2023 и 7 в 2024).

Примечательно, что Ткачук может повторить рекорд Баркова в этой же игре, если за оставшиеся минуты наберёт хотя бы одно очко.

На данный момент «Флорида» впереди в серии 2-0.

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